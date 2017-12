Rivaldo desfalca Milan contra Torino O meia Rivaldo será o grande desfalque do Milan no clássico com o Torino, neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Italiano. O jogador sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo durante os treinos de sexta-feira e o técnico Carlo Ancelotti decidiu poupar o brasileiro. No entanto, poderá contar com o grande nome da equipe Filippo Inzaghi, artilheiro do time com três gols na Série A e sete na taça continental. O centroavante, assim como seus companheiros brasileiros Dida, Serginho e Roque Júnior estarão em campo na luta pela liderança do torneio. O Milan está nas pegadas da rival Inter, com pequena alteração no coeficiente de aproveitamento. Na Copa dos Campeões, lidera com 9 pontos, mas no campeonato tem 7 e é um dos vice-líderes. O time de Turim segura a lanterna e até agora é o único que não tem ponto. Até o meio da semana, a Internazionale tinha aproveitamento total, tanto no Campeonato Italiano como na Copa dos Campeões. Os milaneses, porém, foram surpreendidos pelo Lyon no torneio europeu, com derrota por 2 a 1, em casa. Agora, resta manter a eficiência na competição doméstica, em que estão na liderança com 9 pontos em três rodadas. A prova deste domingo será na visita ao Piacenza, com 6 e também de olho nas principais colocações. O técnico Héctor Cúper ? que Ronaldo elegeu como seu inimigo número 1 ? tem ficado no fogo cruzado dos críticos italianos, que não gostam de seu sistema de jogo. A torcida também ensaiou protestos contra a maneira pouco atrevida da Inter se comportar. Para provar que não renega o ataque, o treinador argentino acena com a possibilidade de entrar em campo com o trio Recoba, Vieri e Crespo. Eles terão a incumbência de garantir a permanência na ponta isolada do calcio. A Juventus também tem 7 pontos e é favorita no duelo que faz com o Como, em seu estádio. O adversário tem 1 ponto, cumpre trajetória muito fraca e desponta como um dos ´fortes´ candidatos ao descenso. O destaque da Juve é Alessandro del Piero, com cinco gols e no comando da artilharia. O Bologna arrancou bem, está com 7 pontos, e testa equilíbrio na visita ao Empoli (6). A partida terá transmissão pela Rai International, às 10 horas de Brasília. O Chievo volta a jogar como mandante, em Verona, na tentativa de superar a decepção com a desclassificação na Copa da Uefa. Com 3 pontos, a sensação do Italiano de 2001-02 recebe o Modena, que tem 6. O Parma, de Taffarel, Júnior e Adriano, tem 5 pontos, está no bloco intermediário, e recepciona o Perugia (3). A rodada será fechada, no início da noite, com Atalanta (1) x Lazio, 4 pontos.