Rivaldo desfalca Milan na Copa Itália O Milan tenta amanhã garantir vaga para a final da edição de 2002-03 da Copa Itália. Para tanto, precisa ganhar do Perugia por qualquer placar, na partida marcada para o Estádio San Siro. No jogo de ida, duas semanas atrás, houve empate de 0 a 0. Se a iguldade se repetir, mas com gols, é o Perugia quem segue adiante. Rivaldo não se recuperou de contusão, na vitória por 1 a 0 sobre a Inter, no sábado, e fica fora. A outra semifinal será quarta-feira, entre Roma e Lazio.