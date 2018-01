Rivaldo desfalca Milan na estréia O meia-atacante Rivaldo vai desfalcar a equipe do Milan na primeira rodada do Campeonato Italiano, marcada para este final de semana. O jogador sofreu uma pequena torção no tornozelo esquerdo durante os treinamentos da tarde desta terça-feira e deverá permanecer em repouso pelo menos até quinta-feira, segundo informou o clube em seu portal na Internet. O técnico do Milan, Carlo Ancelotti, espera contar com o brasileiro na primeira partida da equipe na Liga dos Campeões, dia 18 de setembro, diante da equipe francesa do Lens.