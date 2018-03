Rivaldo desperta interesse do Real O Real Madrid resiste, mas se prepara para entrar na briga para ter Rivaldo. Embora não admita oficialmente, a diretoria do clube da capital da Espanha negocia, em sigilo, a possibilidade de ter o campeão do mundo em seu elenco imediatamente. Se houver acordo, seria novo golpe nos rivais de Barcelona, dos quais ?roubou? Luis Figo, dois anos atrás. O aval para a contratação de Rivaldo foi dado pelo presidente Florentino Perez. O encarregado de tratar de eventual acerto é Jorge Valdano, ex-treinador do time e seu principal diretor de Futebol. Em princípio, se falou que o Real evitaria apresentar ofertas, para não tornar mais tumultuada a relação com o Barça. Além disso, haveria cláusula no acordo de rompimento de contrato que proibiria transferência do astro para equipes espanholas, por um ano. Mas, tanto o jogador como seus representantes negam qualquer restrição nesse sentido. O que significa que estão disponíveis para acordos. A possibilidade de voltar a jogar com Rivaldo entusiasma Figo. O atacante português tratou da dispensa de seu ex-colega com cautela, mas ficou a seu lado. ?Por tudo o que fez para o Barcelona, ele merece o melhor?, comentou. ?Nem sei se haverá negociação, mas seria bom jogar com ele de novo.? A ruptura da parceria que começou em 1997 rende muita discussão na Espanha. Os torcedores do Barcelona dividem-se e muitos cobram explicações da diretoria. Por isso, o técnico Louis van Gaal se viu obrigado nesta quarta-feira a abordar tema que, em sua opinião, estava encerrado. O treinador tratou de livrar-se da responsabilidade total pela demissão, mas justificou a medida sob a alegação de que Rivaldo não tinha mais entusiasmo no Barcelona. ?Gosto do Rivaldo?, assegurou o holandês. ?Mas daquele jogador entusiasmado, envolvido com o clube antes de ganhar o título de melhor do mundo em 99?, recordou. ?Depois, não teve mais comportamento dedicado. A queda de desempenho veio até com outros treinadores.? A ?prova? definitiva de que o brasileiro mudou teria sido o pedido de mais duas semanas de férias. ?Ninguém fez pedido semelhante?, lamentou. ?Por isso, a diretoria tomou essa decisão, que foi a melhor para todos.? Rivaldo continua de férias em Mogi Mirim e respondeu em seu site que tem ?pena? de Van Gaal. ?Ele fracassou com a seleção da Holanda e nem conseguiu classificá-la para a Copa?, replicou o jogador. O Milan não se espanta com a investida do Real Madrid. O clube italiano manifestou interesse na contratação e nesta quinta-feira deve chegar ao Brasil o diretor Airedo Braida, encarregado de apresentar proposta oficial. ?Espero que ele peça algo razoável?, disse Adriano Galliani, vice-presidente do Milan.