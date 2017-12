Rivaldo deve mesmo acertar com o Bolton O meia Rivaldo deverá mesmo ser contratado pelo Bolton Wanderers, da Inglaterra, segundo a avaliação feita neste sábado pelo agente britânico do atleta, Peter Harrison. "Acho que ele vai mesmo virar um jogador do Bolton Wanderers. Agora é questão de dias, porque ele aceitou o acordo e agora só falta assinar", disse Harrison. O agente afirmou que o pentacampeão mundial, de 32 anos, não quis se transferir para o Celtic, de Glasgow. Eleito o melhor jogador do ano pela Fifa em 1999, Rivaldo abandonou o Cruzeiro em fevereiro deste ano após disputar apenas onze jogos pela equipe mineira. Antes ele já havia deixado o Milan (ITA), para onde se transferiu em novembro de 2003. Em meados de maio, o brasileiro parecia dar preferência ao Celtic, por conta disso o Bolton Wanderers chegou praticamente a descartar sua contratação.