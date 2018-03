Rivaldo deve mesmo deixar o Milan Uma profunda crise de relacionamento se instalou entre a diretoria do Milan e o meia Rivaldo e, segundo a imprensa italiana especula nesta quinta-feira, o clube italiano estaria tentando encontrar uma forma menos onerosa de rescindir o contrato do jogador brasileiro. Segundo alguns jornais italianos, Rivaldo deverá ser substituído pelo são-paulino Kaká. Relegado à reserva, Rivaldo estaria muito descontente com a sua situação no clube e praticamente não comemorou com os companheiros a classificação do time para a final da Liga dos Campeões da Europa. No momento em que todos festejavam a vaga (após empate com o Inter, na última terça-feira), o brasileiro se manteve distante e sequer foi lembrado por jogadores, membros da comissão técnica e da diretoria, nem tampouco pelos torcedores. De acordo com a imprensa, o Milan estaria tentando encontrar um clube na Espanha, ou no Japão, para o qual Rivaldo pudesse se transferir. Caso não tenha sucesso, o clube poderá tentar a rescisão do contrato, pagando ao brasileiro apenas o equivalente a 1 ano. O problema é que Rivaldo tem mais dois anos de contrato e não estaria disposto a abrir mão do valor restante. Num claro sinal de desprestígio, Rivaldo poderá ser escalado pelo técnico Carlo Ancelotti para a partida de sábado contra o Bologna. A escalação, no entanto, acontece quando o campeonato já está definido em favor da Juventus. ?Desde terça-feira (data da partida entre Milan e Inter), Rivaldo percebeu que seu futuro está longe de Milão?, escreveu o diário Tutto Sport. De acordo com o jornal, Kaká está sendo contratado.