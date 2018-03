Rivaldo: dispensa por questão técnica Depois de anunciar ontem a rescisão de contrato de Rivaldo, a diretoria do Barcelona explicou que está abrindo mão do jogador brasileiro ?exclusivamente por questões técnicas, não financeiras?. Enquanto isso, mais um clube parece disposto a contratar o pentacampeão mundial: o Milan se junta ao Manchester United, ao Newcastle e à Lazio na lista dos interessados. No comunicado oficial divulgado no domingo, o Barcelona anunciou que houve um ?comum acordo? com Rivaldo para acertar sua saída do clube, após cinco anos. O principal motivo seria o alto salário do jogador, que ganha cerca de US$ 7,5 milhões por temporada. Mas o diretor-geral do Barça, Xavier Pérez Fargell, e o vice-presidente Joan Castells garantiram que o ?adeus de Rivaldo é uma questão puramente técnica?. ?É claro que essa decisão traz uma conseqüência econômica, mas a ordem das coisas foi diferente. A decisão foi técnica?, explicou Joan Castells. Então, fica claro o peso da opinião do técnico holandês Louis van Gaal, que, em sua primeira passagem pelo Barcelona, teve sérias divergências com Rivaldo sobre a posição que o jogador deveria ocupar em campo. Além disso, o clube espanhol contratou recentemente os meias Riquelme e Mendieta, podendo abrir mão do brasileiro. Quem parece estar disposto a ficar com Rivaldo é o Milan. Segundo o jornal italiano ?La Gazzetta dello Sport?, o vice-presidente do clube, Adriano Galliani, já teria, inclusive, iniciado os contatos para contratar o brasileiro. Ele teria oferecido cerca de US$ 3 milhões por temporada.