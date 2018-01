Rivaldo é artilheiro do Espanhol O meia Rivaldo, do Barcelona, atingiu hoje a artilharia do Campeonato Espanhol, com 18 gols, ao marcar 1 dos 4 gols do Barcelona sobre Villarreal Sunday, jogo que terminou empatado 4x4. Rivaldo divide a posição com Javi Moreno, do Alavés. Ambos têm um gol a mais do que o holandês Patrick Kluivert, que marcou os outros três gols do Barcelona. Raúl González, do Real Madrid, também soma 17 gols. O empate tirou as esperanças do Barcelona de vencer o campeonato. O time está em 4º lugar, 12 pontos atrás do líder Real Madrid. O Real segue tranqüilo rumo ao título. Derrotou o Las Palmas hoje por 1 x 0, com um gol de Guti, e abriu 8 pontos de vantagem sobre o La Coruña, 2º colocado. O Valência conseguiu reverter uma série de três derrotas consecutivas e goleou o Rayo Vallecano por 4x1, com gols de Ayala, Kily Gonzalez, Vicente Rodriguez e Juan Sanchez. O gol do Rayo foi marcado por Luis Cembranos. A seguir, os demais resultados da rodada deste fim de semana: Alaves 4 x 2 Valladolid; Real Sociedad 3 x 0 Oviedo; Espanyol 1 x 2 Malaga; Celta 2 x 1 Athletic de Bilbao 1; Osasuna 1 x 1 Racing Santander 1; e Numancia 0 x 2 Mallorca.