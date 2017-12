Rivaldo e Davids podem trocar de time Uma troca entre os meias Rivaldo, do Barcelona, e Edgard Davids, da Juventus de Turim, estaria sendo negociada segundo publicação deste domingo do diário italiano ?Tuttosport?. O jornal garante ainda que o Barcelona exige além da transferência do meio-campo holandês, a quantia de US$ 35 milhões para ceder o jogador brasileiro.