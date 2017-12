Rivaldo é incógnita na lista de Parreira A convocação da seleção para o início da disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006 pode não ser como o técnico Carlos Alberto Parreira idealizou. O treinador vai chamar os jogadores que atuam por clubes estrangeiros, nesta sexta-feira à tarde, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio, e já revelou o desejo de contar com todos os principais atletas do País. Mas ele tem um problema: o meia-atacante Rivaldo, do Milan. Rivaldo se recupera de uma contusão muscular na coxa direita e ficou, inclusive, fora da pré-temporada realizada pelo time italiano. O jogador permaneceu realizando exercícios físicos e não vem atuando. E este é o problema que põe em dúvida sua inclusão na relação dos atletas para a estréia contra a Colômbia, dia 7, em Barranquilla, e também para o jogo com o Equador, dia 10, em Manaus. No entanto, Rivaldo deu declarações à imprensa italiana afirmando que está recuperado e pronto para atuar. Existe a expectativa de que ele participe do amistoso do Milan, sábado, contra o Nacional Bucareste. Quanto à seleção, uma sinalização de que Rivaldo pode ser um dos relacionados por Parreira é o fato de o médico José Luiz Runco desconhecer seu problema. "Ainda não fui informado de nada", frisou. Quanto aos demais jogadores, os torcedores brasileiros assistirão ao regresso dos participantes da conquista do pentacampeonato mundial, no ano passado: Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu e Ronaldinho Gaúcho são nomes certos. O último só terá condições de jogo contra o Equador, pois terá de cumprir suspensão por ter sido expulso na partida com a Turquia, pela Copa das Confederações. Mesmo reconhecendo que o time terá problemas de entrosamento, por causa da falta de treinos, Parreira afirmou sua vontade de contar com "os melhores, porque a conquista do hexacampeonato começa contra a Colômbia." Na convocação desta sexta estarão relacionados apenas os jogadores que atuam por clubes estrangeiros. E esses atletas deverão ser os responsáveis por cerca de 90% dos chamados. Os que jogam por clubes brasileiros serão conhecidos apenas na terça-feira. A apresentação está marcada para o dia 2 de setembro e a seleção ficará treinando na Granja Comary, em Teresópolis, até o dia 5.