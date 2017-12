Rivaldo e Junior chegam nesta 5ª O meia-atacante Rivaldo e o lateral-esquerdo Junior (Parma) deverão se integrar nesta quinta-feira à seleção brasileira que se prepara para a partida contra o Paraguai, dia 15, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Os jogadores deverão desembarcar em Curitiba, mas não deverão participar do amistoso de logo mais às 15h15, contra o Panamá. Rivaldo chega ao Brasil à tarde, em vôo fretado. O jogador não foi liberado pelo Barcelona para o amistoso da seleção, já que ontem defendeu o seu clube na partida contra Wisla, da Polônia, pela Liga dos Campeões. Rivaldo marcou 3 gols na vitória por 4 a 3 do clube espanhol. Junior deverá chegar ao Brasil apenas na noite desta quinta. Outros dois jogadores que atuam no estrangeiro, chamados pelo técnico Luiz Felipe Scolari, não deverão se apresentar: Élber (Bayern de Munique) e Lucio (Bayer Leverkusen) não foram liberados pelos seus clubes.