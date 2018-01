Rivaldo e Kaká são poupados no Milan Rivaldo e Kaká não jogam e Cafu deve ficar no banco na partida do Milan contra o Bologna, neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Italiano. Da legião de brasileiros do clube de Milão, apenas o goleiro Dida está escalado. A ESPN Brasil transmite o jogo ao vivo (às 15h30 de Brasília). O outro confronto do dia será entre Lazio e Sampdoria, em Roma. Carlo Ancelotti, técnico do Milan, disse nesta sexta-feira que serão poupados Rivaldo e Kaká, desgastados com as viagens da seleção. Cafu também seria, mas o treinador tem problemas para organizar a defesa. Assim, o lateral brasileiro deve ficar no banco. Ancelotti garante que não tem nenhum problema com Rivaldo. O jogador havia reclamado do treinador, que insiste em deixá-lo na reserva, uma rotina desde a temporada 2002/2003. "Respeito o grupo de jogadores, o Milan, o treinador, mas se continuar na reserva, vou procurar outro clube", disse Rivaldo no desembarque da seleção em São Paulo, na quinta-feira. Ancelotti respondeu: "Conversei com ele antes da sua apresentação à seleção brasileira. Ele vai ter chance de jogar, só assim ganhará ritmo. O Rivaldo está treinando muito bem e pode ser titular, se provar no campo. Ninguém no Milan tem posição garantida." Na estréia na Liga dos Campeões da Europa, contra o Ajax da Holanda, terça-feira, em Milão, Rivaldo deve ficar no banco. Kaká tem grandes chances de entrar jogando e Cafu já está escalado. Dida permanece no time. Em Roma, o jogo Lazio e Sampdoria tem um apelo especial. Roberto Mancini, técnico da Lazio, foi ídolo da Sampdoria, clube onde jogou por 15 anos. "Deve ser coisa do destino. Não é uma partida a mais, tenho muitos sentimentos por esse clube. Joguei lá 15 anos. É normal ter boas recordações compartilhadas com seus torcedores", disse Mancini, que prevê um jogo difícil para o clube da capital.