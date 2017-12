Rivaldo e Kaká se entrosam bem O técnico do Milan, Carlo Ancelotti, deve ter uma antipatia considerável em relação ao futebol do atacante Rivaldo. Para não deixá-lo nem no banco de reservas da equipe italiana, o problema tem tudo para ser pessoal, porque o brasileiro mostrou estar bem e foi o melhor na fraca apresentação do time de Parreira no empate com o Peru, neste domingo, em Lima. Logo no início do confronto, Rivaldo serviu Kaká, seu companheiro do Milan, que mandou a bola para fora. A dupla do time milanês, ainda sem poder atuar junta por causa de Ancelotti, mostrou qualidade na armação das jogadas e deu trabalho no primeiro tempo para a confusa defesa peruana. Mesmo sem mostrar um futebol convincente, a seleção pôde se valer de jogadas individuais dos dois. Numa delas, Kaká arrancou pelo setor esquerdo, acompanhado de dois adversários; acabou perdendo a bola, mas a recuperou e tocou para Rivaldo, que, com um toque sutil, tirou o zagueiro Galliquio da jogada e foi derrubado. Com categoria, Rivaldo cobrou o pênalti e fez Brasil 1 a 0. Apesar da vantagem, a seleção tinha um desempenho tímido, mas Rivaldo continuava sendo o ponto de referência no ataque, como aos 39 minutos, quando aproveitou de primeira um cruzamento de Cafu e mandou a bola no travessão. Na segunda etapa, o time de Parreira caiu ainda mais de rendimento. O treinador fez mudanças equivocadas, substituindo justamente Rivaldo e Kaká. Com isso, o 1 a 1 acabou sendo um bom resultado.