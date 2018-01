Rivaldo e Kaká vivem situações opostas Rivaldo e Kaká tiveram de falar quase a exaustão de como lidam com a inusitada situação de gozar de prestígio diferenciado no Milan e na seleção. O primeiro é titular na equipe dirigida por Carlos Alberto Parreira, mesmo em condição física e técnica debilitada. Em contrapartida, ocupa a reserva no clube italiano e não parece otimista quanto a seu aproveitamento pelo técnico Carlo Ancelotti. Exatamente o contrário do que ocorre com Kaká, a ponto de conquistar uma vaga de titular no Milan e que ainda busca uma posição mais sólida na seleção brasileira. Rivaldo foi à final das duas últimas Copas do Mundo. Kaká teve participação discreta no Mundial de 2002, como caçula da equipe. Mas um ano e dois meses depois do pentacampeonato, a dupla se depara com uma competição paralela no Milan. Para Rivaldo, nenhum dos dois é titular no clube. "O Rui Costa e o Seedorf são os donos da posição que disputamos", disse Rivaldo. Sempre cauteloso, o craque lembrou que incentivou a comissão técnica do Milan a contratar Kaká. "Torço por ele." O ex-artilheiro do São Paulo admitiu que existe uma disputa. "Há concorrência em todas as áreas. O Rivaldo tem uma história legal e eu busco meu espaço." Para Rivaldo, o fato de voltar a integrar a seleção pode servir como estímulo para viver uma nova etapa no Milan. Ele agradeceu Parreira pela oportunidade. "A confiança do técnico é muito importante, ainda mais quando ele sabe que se trata de um jogador decisivo. No Milan, isso não acontece." O vice-artilheiro do Mundial de 2006 disse, porém, que não queria criar polêmica nenhuma com o clube.