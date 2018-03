Rivaldo e Milan: definição amanhã O destino profissional de Rivaldo deve ser definido no início da tarde deste sábado. Pelo menos esse é o prazo pedido pelo Milan para responder às últimas exigências do pentacampeão do mundo. A intenção do clube italiano de fechar negócio permanece inalterada e sua oferta é mais concreta do que as que foram feitas por outros interessados. Os representantes do Milan e de Rivaldo tiveram mais um dia agitado nesta sexta-feira. A primeira reunião ocorreu pela manhã, em escritório no Brooklin. Por um momento, a transação esteve a ponto de ser interrompida, depois que Airedo Braida, enviado pelo milionário Silvio Berlusconi, ameaçou desistir. O cartola italiano achou que não tinha mais como aumentar a oferta. Braida retornou ao hotel em que está hospedado e disse que prepararia o retorno a Milão imediatamente. Trocas de telefonemas depois, retomou os contatos com Carlos Arini e Marcelo Arguelo, procuradores do meia-atacante, que se propuseram a rediscutir as bases para o contrato. O dirigente do Milan, os empresários credenciados que o acompanham, Arini e Arguelo resolveram então ir para Mogi Mirim, onde Rivaldo curte as férias prolongadas. O encontro começou no fim da tarde. Arini disse apenas que seu cliente havia cedido um pouco no que pretende ganhar, ao mesmo tempo em que Braida concordou em aumentar a proposta, com o aval de Berlusconi e de Adriano Galliani, vice-presidente do Milan - ambos os principais incentivadores da transação. Braida pediu apenas mais algumas horas para refletir e garantiu que a resposta virá na tarde deste sábado. De qualquer forma, deixou claro que as portas do Milan estão abertas para Rivaldo, que jogaria ao lado de Roque Júnior e de Serginho, os brasileiros que continuam no elenco. Até o técnico Carlo Ancelotti, que no início não se mostrou entusiasmado com a possibilidade de ter novo reforço para o meio-campo, agora garante que o ex-astro do Barcelona será muito bem-vindo. A questão é financeira. O Milan se dispôs a pagar US$ 4,5 milhões por ano, por duas temporadas - ou no máximo por três. Rivaldo pedia algo mais próximo dos US$ 6,5 milhões que receberia no Barcelona. Para sair acordo, o mais provável é que se chegou à soma intermediária, em torno de US$ 5,5 milhões. A saída para aumentar os salários, pelo menos de forma indireta, seria pagar mais por "direito de imagem". O caminho para o Milan começa a ficar livre, depois de o Real Madrid ter recuado novamente na intenção de contratar Rivaldo. As presumíveis ofertas inglesas não vingaram. O clube italiano tem pressa para definir a transação, porque se prepara para enfrentar o Slovan Liberec, da República Checa, na fase prévia da Liga dos Campeões da Europa. O torneio continental é prioridade na temporada.