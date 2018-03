Rivaldo é oferecido ao River Plate O meia Rivaldo - que recentemente deixou o Cruzeiro - foi oferecido ao River Plate. A informou foi divulgada nesta segunda-feira em Buenos Aires, pelo diretor de futebol do clube argentino, Mario Israel, em declarações à Radio La Red. ?Um grupo de empresários nos procurou com uma proposta. Conversamos com pessoas sérias, mas a questão é que temos problemas de regulamento?, disse o dirigente. Rivaldo não poderia disputar a Libertadores, já que jogou pelo Cruzeiro na competição sul-americana. O representante do jogador, Carlos Arini, admitiu que chegou a propor um negócio ao River, mas antecipou que a diferença entre o que o clube oferecia e o que o atleta pretende receber ?é muito grande?. Segundo Arini, ?a realidade da Argentina é parecida com a do Brasil e se for para ganhar praticamente a mesma coisa, ele prefere continuar no Brasil?. O River conta com quatro estrangeiros no plantel: o chileno Marcelo Salas, os paraguaios Celso Ayala e Nelson Cuevas e o colombiano Kilian Virviescas.