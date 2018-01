Rivaldo e Ronaldo ainda fora de forma Rivaldo e Ronaldo alternam bons e maus momentos desde que brilharam na Copa. Destaques do Brasil na conquista do pentacampeonato, nos últimos meses trocaram de clube, de país, envolveram-se em polêmicas e ainda não estão em forma. Por isso, por enquanto, desfalcam suas equipes na Itália e na Espanha. O Milan não deve contar com Rivaldo na abertura do Campeonato Italiano, sábado à noite, na visita ao Módena. O meia-atacante brasileiro sofreu ligeira torção no tornozelo esquerdo, durante treino na tarde de quarta-feira, iniciou tratamento e está sob observação. O técnico Carlos Ancelotti adiantou que só o colocará em campo, se tiver certeza de que a recuperação ocorreu integralmente. Caso contrário, o retorno fica para o duelo com o Lens, quarta-feira, em casa, na abertura da Copa dos Campeões. Ronaldo vive momentos mais serenos no Real Madrid. A contratura na coxa esquerda parece superada, ele foi liberado para treinar e nesta quarta-feira pela primeira vez bateu bola com parte de seus novos companheiros. O artilheiro do Mundial foi a atração na Ciudad Deportiva ? o centro de treinamentos do clube ? e trocou passes com Roberto Carlos, Zidane, Figo, Raúl, Makelele, Flávio Conceição, poupados do jogo com o San Sebastian de los Reyes, pela primeira fase da Copa do Rei. Ronaldo não se queixou de dores, mas o técnico Vicente Del Bosque disse que não há pressa para a estréia. O craque continua a receber críticas na Itália. Desta vez, de Roberto Baggio. Seu ex-companheiro de Inter lamentou o rompimento com o clube e defendeu o presidente Massimo Moratti. ?Não conheço detalhes da história?, explicou. ?Mas Moratti não merecia que Ronaldo o abandonasse.?