Rivaldo erra pênalti e Barça perde Rivaldo perdeu um pênalti aos 46 minutos do segundo tempo na derrota do Barcelona para o Celta, por 3 a 1, nesta quinta-feira, em Vigo, pela semifinal da Copa do Rei da Espanha. O jogo de volta será domingo, em Barcelona, mas o brasileiro não irá participar, pois se apresenta à seleção de Felipão no mesmo dia. No outro confronto das semifinais, o Zaragoza saiu na frente do Atlético de Madri, depois de ganhar o jogo de ida por 2 a 0.