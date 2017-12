Rivaldo espera proposta do Porto nesta 4ª Porto, Botafogo, Cruzeiro e Flamengo são os candidatos a contar com o futebol de Rivaldo. O jogador e seus procuradores estudam propostas desses quatro clubes e querem resolver o assunto até o fim da semana. A proposta mais interessante é a do Porto, por ser um time grande da Europa que todo ano joga a Liga dos Campeões. Carlos Arini, um dos procuradores de Rivaldo, espera para esta quarta-feira a chegada de um fax do clube português confirmando por escrito a proposta que foi feita por telefone. O contrato teria duração de um ano e meio. O fato de Rivaldo ser muito amigo de José Mourinho, o técnico do Porto, também está ajudando na negociação. Os dois se conheceram quando o português era o auxiliar de Louis van Gaal no Barcelona. Rivaldo não se dava com o holandês e era Mourinho quem ?fazia o meio-de-campo? entre os dois. Mourinho ligou para Rivaldo semana passada e disse que gostaria de contar com ele. Os três clubes brasileiros interessados no jogador oferecem contrato de um ano. O primeiro a fazer contato foi o Botafogo. "Tive uma reunião há uns 15 dias com o César Maia (prefeito do Rio) e o Bebeto de Freitas (presidente do clube)", contou Arini. A prefeitura ajudaria o Botafogo e em troca usaria a imagem de Rivaldo para promover o Pan de 2007. O problema é domar os vereadores da oposição, que acham um absurdo o município gastar dinheiro para pagar um jogador de futebol. O segundo a entrar na briga foi o Flamengo, que conta com o apoio da Nike para pagá-lo. O Cruzeiro conta com o ?fator Libertadores? para dobrar Rivaldo. No dia do Natal, o técnico Vanderlei Luxemburgo conversou com o procurador do jogador.