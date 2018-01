Rivaldo espera uma festa em Cabo Frio O meia Rivaldo, que estréia hoje no Cruzeiro, contra o Cabofriense, a partir das 20h30, no Estádio Alair Correia, afirmou que considera a partida um jogo-treino e uma grande festa, já que ainda não está 100 por cento de suas condições físicas e por ser este confronto um amistoso. O time mineiro chegou a Cabo Frio às 18 horas e seguiu direito para o estádio, onde foi bem recebido por todos os torcedores e, neste momento, se encontra nos vestiários. A intenção do técnico Wanderlei Luxemburgo é utilizar todos os 23 jogadores da delegação durante a partida. O treinador é um dos que mais tentam mostrar que a partida é uma grande festa pela estréia do Rivaldo e pela comemoração dos 500 anos da cidade fluminense.