Rivaldo está em Milão, mas só joga 3ª Depois de passar dois dias no Recife, Rivaldo desembarcou nesta quinta-feira em Milão e se reapresentou ao Milan, mas não participará da partida deste sábado contra o Chievo, em Verona, pela sexta rodada do Campeonato Italiano. O pentacampeão viajou às pressas ao Brasil na terça-feira porque seu irmão Rinaldo, de 35 anos, está internado com um tipo grave de amnésia. A intenção do jogador era levá-lo para ser tratado na Europa, mas foi desaconselhado pelos médicos que acompanham o caso. Diante disso, ele contratou um médico de Barcelona - cidade onde viveu por cinco anos - para vir ao Brasil e cuidar do seu irmão. Por causa da viagem, Rivaldo ficou fora da partida de quarta-feira em que o Milan derrotou o Bayern de Munique, por 2 a 1, pela Copa dos Campeões e garantiu classificação para a segunda fase com duas rodadas de antecedência. Nesta quinta-feira, ele fez apenas massagens e nesta sexta treinará levemente com o resto do time. Sua volta ao time poderá ocorrer terça-feira, quando o Milan jogará fora de casa contra o Lens pela competição européia. Serginho, que o substituiu no jogo contra o Bayern, deverá ser mantido na equipe para o jogo de sábado. Ele foi muito elogiado por sua atuação contra o time alemão - fez um belo gol e foi o melhor jogador em campo. O meia Leonardo, que abandonou a aposentadoria e assinou contrato há duas semanas, está treinando fisicamente para poder se colocar à disposição do técnico Carlo Ancelotti. Os preparadores físicos do clube acreditam que em 20 dias ele terá condição de entrar em campo.