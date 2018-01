Rivaldo está entre Cruzeiro e Botafogo O procurador de Rivaldo, Carlos Arini, ficou revoltado quando soube que a Confederação Asiática de Futebol havia confirmado, neste domingo, a contratação do jogador pelo Al Ittihad, da Arábia Saudita - notícia divulgada no sábado, pelo próprio clube saudita. Por isso, afirmou, em tom de desabafo: ?Esses árabes estão querendo mostrar poder anunciando uma contratação mentirosa. O Rivaldo nunca pensou em jogar na Arábia. Ele vai acabar a novela amanhã. O capítulo final está decidido. Ficará no Brasil?, jurou o empresário. Carlos Arini antecipou que as chances do Botafogo cresceram nas últimas horas. ?Pelas propostas que recebemos, o Botafogo passou a dividir a chance de ter Rivaldo com o Cruzeiro. O prefeito do Rio, César Maia, quer que ele represente a volta da credibilidade do futebol carioca?, revelou. Já o Cruzeiro dá a chance de ele vencer a Libertadores com seu amigo Luxemburgo, técnico do atual campeão brasileiro. ?A escolha será anunciada nesta segunda-feira?, garantiu Carlos Arini.