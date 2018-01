Rivaldo está mais perto do Cruzeiro O ano pode começar com uma grande notícia para a torcida do Cruzeiro: Rivaldo está perto de assinar contrato por um ano com o clube. "Falei com ele e senti que a vontade dele é acertar com o Cruzeiro para ficar no Brasil. E para ficar aqui essa é a melhor opção, porque o time vai jogar a Libertadores", disse Carlos Arini, um dos procuradores do craque. Botafogo e Flamengo são os outros brasileiros interessados. "Falta muito pouco para fechar com o Cruzeiro." Arini disse que a oferta do Porto continua de pé, mas o fato de o meia querer ficar no Brasil favorece o Cruzeiro, onde jogaria ao lado de Alex e seria dirigido por Luxemburgo, como na Seleção em 99.