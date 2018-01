Rivaldo está na mira da Juventus A Juventus sonha com Riquelme, mas aceita abrir mão do talentoso meia do Boca Juniors se o Barcelona concordar em negociar o brasileiro Rivaldo no fim desta temporada por US$ 40 milhões. Contratar o brasileiro é um velho desejo do clube italiano. Na temporada passada, houve comentários na Itália de que poderia haver uma troca de Rivaldo por Zidane, que já declarava que gostaria de jogar na Espanha, país de origem de sua mulher. A temporada acabou e Zidane foi para o Real Madrid por US$ 65 milhões, tornando-se o jogador mais caro da história. A Juve procura um substituto para Zidane e elegeu o argentino Riquelme como objetivo número 1 para quando o mercado de contratações for reaberto, em dezembro. Mas, como sabe que o Barça também tem interesse no camisa 10 do Boca, pretende usar isso como trunfo para levar Rivaldo. O contrato do brasileiro com o clube espanhol terminará em 30 de junho de 2003. A única chance que o Barça tem para ganhar dinheiro com Rivaldo é vendê-lo antes disso. Senão, quando o contrato terminar, o jogador estará livre para se transferir sem que o clube receba um centavo. A cláusula de rescisão de Rivaldo está estipulada em US$ 77 milhões, mas a diretoria do Barça sabe que nenhum clube aceitará pagar esse valor para levar o brasileiro. A quantia foi estabelecida com o objetivo de "blindar" o jogador, evitando que um clube deposite o valor e o leve embora. Foi dessa maneira que o Barça tirou o brasileiro do La Coruña no último dia de inscrições para o Campeonato Espanhol da temporada 97/98. O clube catalão depositou US$ 28 milhões na Federação do país e no dia seguinte, apresentou Rivaldo como seu novo jogador. Em pouco mais de quatro temporadas, o atacante já marcou 116 gols e ganhou quatro títulos com a camisa do Barcelona: Supercopa da Europa/97, Campeonato Espanhol em 1997/98 e 98/99 e Copa do Rei/98. Com 28 gols, é o maior artilheiro da história do clube em competições européias. Na temporada em que jogou pelo La Coruña (1996/97), Rivaldo marcou 22 gols. Por causa dos compromissos com a seleção brasileira e do tempo em que ficou parado se recuperando da lesão no joelho esquerdo que sofreu no jogo contra a Argentina, pelas Eliminatórias par a Copa do Mundo, Rivaldo participou de apenas cinco dos 14 jogos que o Barcelona realizou nesta temporada, marcando quatro gols. Elogios - Nesta quinta-feira, ele recebeu mais um dos muitos elogios que já lhe dedicou o craque argentino Diego Maradona. Em entrevista à revista oficial da Fifa, Dieguito repetiu que o camisa 10 do Barça é o jogador que mais gosta de ver em ação. "É um prazer ver Rivaldo em campo. É o único jogador que me diverte quando assisto a uma partida. Também gosto de Figo, mas ele não é completo como Rivaldo." Rivaldo foi convidado por Maradona para o jogo em sua homenagem, em 10 de novembro, na Bombonera, mas não foi liberado pela CBF.