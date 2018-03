Rivaldo está perto do Bolton, diz agente Se depender do otimismo de um dos seus empresários, Rivaldo já arranjou time para jogar: o pequeno Bolton, da Inglaterra. ?Estamos em negociações e espero que no máximo em 48 horas ele seja jogador do Bolton??, disse à BBC Peter Harrison, representante do meia-atacante brasileiro. Harrison afirmou que Rivaldo espera assinar contrato por dois anos. Ele admitiu que ainda há diferença financeira, mas crê em acordo. Comenta-se que o brasileiro vai ganhar US$ 144 mil mensais.