Rivaldo fala sobre os planos para o futuro Acabou ontem a história de Rivaldo no Milan. Ele rescindiu o contrato que tinha com o clube até junho de 2005, deu uma breve entrevista coletiva no Centro de Treinamento, despediu-se dos jogadores e foi embora. Mesmo que acerte logo com outro clube, só poderá jogar a partir de janeiro, quando serão reabertas as inscrições nos campeonatos europeu. E, por ter jogado 15 minutos na final da Supercopa Européia ? os últimos em que vestiu a camisa do Milan ?, não poderá disputar a Liga dos Campeões por nenhuma outra equipe. Rivaldo jogou uma temporada no clube italiano. Participou de 39 partidas, fez oito gols e ganhou dois títulos: Liga dos Campeões e Copa da Itália. Em entrevista ao JT, o craque falou sobre a decisão que tomou e sobre seus planos. Leia mais no Jornal da Tarde