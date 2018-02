Rivaldo fará sua estréia na atual temporada da Copa da Uefa

O meia-atacante Rivaldo, do AEK, disputará nesta quarta-feira sua primeiro partida da atual temporada da Copa da Uefa, contra o checo Mladá Boleslav. Rivaldo é considerado uma peça-chave no esquema do AEK, e por isso o técnico espanhol Lorenzo Serra Ferrer optou por não escalar o brasileiro nas partidas da competição européia, poupando forças para o Campeonato Grego, que a equipe tem grandes chances de ganhar. Mas contra o Mlada, os gregos, que estão no grupo C da competição, precisam da vitória, já que até agora somam apenas dois pontos em duas partidas. Por isso, Ferrer chegou à conclusão de que é a hora de escalar Rivaldo, que vem tendo atuações decisivas nesta temporada no Nacional grego.