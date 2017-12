Rivaldo faz 3 na vitória do Barcelona Rivaldo mostrou nesta quarta-feira porque o Barcelona não quis liberá-lo para a seleção de Felipão. No jogo de ida pela fase de classificação da Liga dos Campeões da Europa, em Cracovia (Polônia), o brasileiro marcou 3 gols na vitória da equipe espanhola sobre o Wisla, por 4 a 3. Agora, ele embarca para o Brasil e se integra ao time que enfrentará o Paraguai, dia 15, pelas Eliminatórias. Na briga com a CBF, que exigia a apresentação de Rivaldo na última terça-feira para que ele jogasse o amistoso contra o Panamá, amanhã, o Barcelona levou a melhor e segurou o seu principal jogador. Melhor para a equipe espanhola, que conseguiu um grande resultado e pode até empatar, em casa, para garantir sua vaga. O primeiro tempo do jogo desta quarta-feira foi um duelo particular entre Rivaldo e o polonês Grzegoz Pater, que abriu o placar aos 22 minutos. O brasileiro empatou aos 31, cobrando pênalti. Um minuto depois, outro gol de Pater. E, aos 34, Rivaldo deixou tudo igual novamente. O Wisla ainda fez 3 a 2, com Tomasz Frankowski, aos 37. Na segunda etapa, o holandês Kluivert fez o terceiro do Barcelona aos 12 minutos. E, aos 27, Rivaldo marcou mais um e fechou a virada da equipe espanhola.