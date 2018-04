Rivaldo fica fora de treino e é dúvida no São Paulo

O técnico Paulo César Carpegiani comandou treino do São Paulo nesta sexta-feira, pela manhã, e manteve a mesma escalação utilizada na vitória sobre o Treze-PB, por 3 a 0, pela Copa do Brasil, na última quarta. Depois, anunciou que a equipe seguirá atuando no esquema 3-5-2 e sem Rivaldo diante do Bragantino, neste sábado, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

O experiente meia ainda não se recuperou de dores musculares na perna direita e seguiu seu tratamento separado do grupo, no Reffis. Com isso, ele ainda é dúvida até para o banco de reservas para o confronto de sábado.

Após iniciar o treinamento com a mesma formação da última partida, Carpegiani passou a fazer testes no time titular e promoveu a entrada do atacante Willian José. Um dos destaques da seleção brasileira sub-20 que conquistou o sul-americano da categoria no Peru, o jogador formou um trio ofensivo com Dagoberto e Fernandinho e pode entrar em campo no decorrer do jogo diante do Bragantino.

O São Paulo entra em campo diante do Bragantino com a seguinte formação: Rogério Ceni; Rhodolfo, Alex Silva e Miranda; Jean, Rodrigo Souto, Carlinhos, Lucas e Juan; Fernandinho e Dagoberto.

