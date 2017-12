Rivaldo fica no banco contra o Panamá O meia Rivaldo, que se apresentou hoje à seleção brasileira, vai ficar no banco de reservas na partida amistosa com o Panamá, nesta tarde, em Curitiba. O amistoso é preparatório para o jogo do dia 15, contra o Paraguai, pelas eliminatórias do Mundial de 2002. Faz sol e calor na capital paranaense e a expectativa é de público inferior a 15 mil pessoas. Foram colocados à venda 28 mil bilhetes.