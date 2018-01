Rivaldo "furioso" ao ser sustituído Depois de Ronaldo, agora é a vez de Rivaldo entrar em conflito com o treinador por ter sido substituído em uma partida. Campeão mundial em 2002 com a Seleção Brasileira, Rivaldo não fez nenhuma questão de esconder seu descontentamento, ao ser susbtituído no intervalo da partida entre sua equipe, o Olympiakos, contra o Tesalônica, pelo campeonato grego, disputada no domingo. De acordo com a imprensa grega, o brasileiro teria ficado ?furioso? e teria deixado o estádio com sua mulher, antes de começar o segundo tempo. O Olympiakos lidera o campeonato grego, com 37 pontos, e ainda tem uma partida a menos que seus concorrentes diretos - casos do AEK de Atenas (34) e o Panathinaikos de Atenas, con 33 pontos.