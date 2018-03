Rivaldo: futuro incerto no Barcelona Rivaldo é campeão do mundo, teve desempenho decisivo na campanha do Brasil, voltou da Ásia como um dos melhores da Copa, mas talvez não sirva para o Barcelona. A cúpula do clube catalão esnoba a trajetória do craque e dá dicas de que não considera imprescindível sua presença no elenco para a temporada de 2002-03. Já se volta a falar na possibilidade de ser negociado, assim que retornar das férias, no dia 22. O sinal mais recente de que não há harmonia total no relacionamento com Rivaldo foi emitido nesta terça por Joan Gaspart. O presidente do Barça não foi enfático ao falar a respeito da permanência do jogador no time, agora dirigido novamente pelo holandês Louis van Gaal, recontratado logo após o encerramento do campeonato espanhol anterior. ?Se ele quiser ficar, provavelmente não irá embora?, afirmou o dirigente, para emendar. ?Mas, se ficar, gostaria que se mostrasse à vontade?, observou. ?Para que o clube tenha sucesso em seus objetivos, é preciso que todos somem.? Jogador e clube têm vivido momentos de atrito, por motivos provocados por ambas as partes. O Barcelona insinuou várias vezes desejo de ceder uma de suas maiores estrelas ? para livrar-se dos altos salários e para fazer caixa. Rivaldo, por temperamento, não tem forte carisma e também em algumas ocasiões fez exigências financeiras para continuar no time. Além disso, convive com críticas de quem o considera mais interessado na seleção do que no trabalho com a equipe. Há, agora, mais fatores para indicar a possibilidade de ruptura. O primeiro é o retorno de van Gaal, com quem Rivaldo não mantém amizade. Além disso, o Barça contratou Riquelme, que poderia atuar em sua posição. Mas, se houver interesse na permanência do campeão do mundo, tudo será superado. Van Gaal aceitará trégua e Riquelme seria emprestado.