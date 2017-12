Rivaldo ganha bola de madeira na Itália Depois de ganhar o troféu "Bidone d´Oro" (?Engano de Ouro?), por ter sido eleito pior jogador do ano, em pesquisa promovida pela emissora de rádio italiana Rai-2, o meia Rivaldo acaba de ser "agraciado" com a "Bola de Madeira" da revista italiana Max, segundo o jornal Gazzetta dello Sport. Tudo por causa da sua apagada passagem pelo Milan na última temporada. O júri da revista foi integrado por 90 pessoas, entre atores, escritores e jornalistas. Rivaldo obteve 43 votos, seguido pelo português Sérgio Conceição, da Lazio com 28, e o argentino Gabriel Batistuta com 16, por sua atuação na Inter. Agora, Batistuta joga no Catar. Em quarto, ficou o uruguaio da Inter, Alvaro Recoba.