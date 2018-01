Rivaldo ganha elogios no Milan Depois de um início sem brilho no futebol italiano, Rivaldo começa a mostrar todo o seu talento. Na volta a Milão, após a vitória por 1 a 0 em Moscou sobre o Lokomotiv ? gol do brasileiro, de pênalti ?, o técnico Carlo Ancelotti só tinha elogios para a estrela do time. ?O Rivaldo está demonstrando, além de suas indiscutíveis qualidades, que tem caráter e aceita sacrificar-se pela equipe?, comentou. ?E esse é um aspecto muito importante.? O gol valeu ao Milan a classificação antecipada para as quartas-de-final da Copa dos Campeões. O meia campeão do mundo pela seleção brasileira foi o único a ser destacado individualmente pelo técnico, que, no entanto, ressaltou a atuação da equipe no confronto com os russos. Sobre quais equipes gostaria de enfrentar na próxima fase, Ancelotti disse que somente não desejaria jogar contra equipes italianas.