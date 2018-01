Rivaldo ganha férias extras do Barça Os dirigentes do Barcelona concederam um período extra de férias para o meia Rivaldo. O técnico Carles Rexach autorizou o jogador a se apresentar somente na pré-temporada porque durante as férias da equipe Rivaldo participou de partidas pela seleção brasileira. Segundo informações do clube, ?Rexach prefere que o brasileiro descanse mais uns dias que o resto do grupo por causa de uma temporada carregada de partidas e viagens ao Brasil.?