Rivaldo ganha nova chance no Milan Rivaldo voltará ao time do Milan neste sábado, em casa, contra o Empoli, pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. A escalação ameniza a polêmica da semana em Milão, que dava como certa a saída do brasileiro do clube. O técnico Carlo Ancelotti disse nesta sexta-feira que Rivaldo é ?muito apreciado? por seus companheiros. Todas as partidas do campeonato serão disputadas sábado por causa do feriado de Páscoa, muito respeitado na Itália Ancelotti recorreu a Rivaldo porque resolveu poupar o meia Rui Costa. O português retornará ao time na partida contra o Ajax, terça-feira, pela Copa dos Campeões. Havia um mês que Rivaldo não era titular , desde o jogo contra o Borussia, dia 18 de março, pela Copa dos Campeões. Com a volta do brasileiro ao time, a diretoria do clube italiano espera colocar fim à polêmica que envolvia o jogador. Ele teria manifestado interesse em deixar o Milan, porém, o próprio representante do atleta tratou de desmentir. Ancelotti também apoiou o jogador. ?Rivaldo teve um problema no joelho mas treinou e vai para o jogo. Não acredito na hostilidade dos torcedores contra ele. É um jogador muito sensível e altruísta, é apreciado por todos no clube?. Ancelotti não terá, além de Rui Costa, Gattuso e Simic, suspensos, e Maldini e Pirlo, machucados. A preocupação do departamento médico é com Maldini, que precisará de quatro dias para se recuperar de uma lesão no nariz. Os médicos trabalham para que o jogador tenha condições de enfrentar o Ajax, na partida decisiva pela Copa dos Campeões. O Milan voltou a brigar pelo título no Campeonato Italiano depois que bateu a Inter, no clássico de Milão, semana passada, por 1 a 0. As duas equipes têm 55 pontos, seis a menos que a líder Juventus que recebe a Roma, em Turim, no clássico da rodada. Marcello Lippi, técnico da Juventus, tem alguns problemas para escalar a equipe. Não poderá contar com Zambrotta, suspenso, e com o atacante Trezeguet, que se recupera de uma lesão na clavícula. Quem pode ganhar uma chance no ataque da Juventus é Marco di Vaio. Na Roma, o desfalque é o zagueiro argentino Samuel, expulso na última rodada. O time ocupa a oitava posição, com 39 pontos. Fora de casa, a Inter tem um jogo difícil contra o Brescia (9º colocado, com 35 pontos). O atacante argentino Crespo está confirmado na vaga de Recoba. Outros jogos da rodada: Chievo e Reggina; Lazio e Piacenza; Modena e Bologna; Parma e Torino; Perugia e Atalanta e Udinese e Como.