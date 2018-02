Rivaldo garante vitória em clássico Graças ao atacante brasileiro Rivaldo, o Olympiakos venceu o clássico contra o Panathinaikos por 1 a 0, neste sábado, pela Liga grega. O gol marcado pelo pentacampeão mundial foi aos 27 minutos do primeiro tempo. Esta vitória é tudo o que Rivaldo precisava para se afirmar no país, depois de um mau começo. Com os três pontos, o Olympiakos lidera a competição com 23 pontos, contra 21 do AEK, que ocupa a segunda colocação na classificação.