Rivaldo indica que não deve disputar o Paulistão e deve se aposentar

MOGI MIRIM - Pentacampeão mundial com a seleção brasileira, Rivaldo ainda não definiu se vai disputar o Campeonato Paulista pelo Mogi Mirim, clube do qual é presidente, ou se finalmente encerrará de vez a carreira, aos 41 anos. Seu último clube foi o São Caetano, onde ficou mais tempo no banco de reservas do que em campo.

"Ainda não confirmei nada, hoje está mais para não jogar de que jogar. Então pode-se dizer que Rivaldo não tem certeza se vai jogar ainda no Mogi", disse o jogador, em declaração reproduzida pela Federação Paulista de Futebol (FPF). "Não quero criar falsas expectativas no torcedor, por isso que hoje está mais para não jogar", ressaltou.

Eleito melhor jogador de futebol do mundo em 1999, Rivaldo não joga desde outubro. Em novembro, ele sofreu uma lesão no joelho e rescindiu o contrato com o São Caetano. Como presidente do Mogi, ele já acertou as contratações do zagueiro Álvaro, da seleção olímpica de 2000, do atacante Fernando Baiano e do volante Magal, que estava na Ponte Preta.