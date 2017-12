Rivaldo interessa agora ao Celtic O Bolton, da Inglaterra, praticamente oficializou nesta sexta-feira a sua saída da disputa pelo passe do meia ofensivo brasileiro Rivaldo. "Não ouvimos nada da parte dele e, embora não esteja 100% certo, o negócio parece bastante improvável no momento", disse Sam Allardyce, técnico do Bolton, ao site do clube. Em meio ao impasse nas negociações com o time inglês, Rivaldo despertou o interesse de outro clube britânico: o Celtic, da Escócia. "A verdade é que quando alguém como o Rivaldo se torna disponível, você tem que se interessar", disse Martin O´Neill, técnico do Celtic. "Muitos agentes falaram várias coisas nas últimas duas semanas", afirmou o treinador. "Como é a norma, preferimos manter sigilo sobre essas coisas, já que fomos associados a tantos outros jogadores antes. Uma das coisas que me atraem no momento é a idéia de contratar jogadores por períodos curtos", acrescentou O´Neill, que vai perder nas próximas semanas a maior estrela do Celtic, o sueco Henrik Larsson. O técnico da equipe escocesa disse que o Bolton "fez muito bem" ao contratar jogadores de fama internacional nos últimos tempos e ressaltou que o Celtic "deve buscar o mesmo caminho". "Talvez seja difícil contratá-lo, mas ele (Rivaldo) é um astro internacional e tentaremos o acordo", concluiu O´Neill.