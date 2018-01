Rivaldo já perdeu a paciência no Milan Rivaldo passou mais um dia sem entrar em campo. No empate de ontem do Milan com o Perugia (1 a 1), mais uma vez ele ficou os 90 minutos no banco de reservas. Esta tem sido a humilhante rotina do pentacampeão do mundo na temporada. Até agora, jogou só 45 minutos no amistoso contra o National Bucarest e 15 na final da Supercopa da Europa contra o Porto, em Montecarlo. Os boatos sobre sua possível saída do clube no final do ano aumentaram depois que o vice-presidente Adriano Galliani declarou na sexta-feira que o clube o deixará ir se ele não estiver feliz. Leia mais no Jornal da Tarde