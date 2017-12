Rivaldo já treina com a seleção A seleção brasileira realizou o primeiro treino tático desta segunda-feira com a presença de todos os 22 convocados pelo técnico Luis Felipe Scolari, na Granja Comary, em Teresópolis. Último a se juntar ao grupo, o meia Rivaldo, do Barcelona, teve participação nas atividades. Os zagueiros Antônio Carlos e Lúcio, que estavam contundidos e são dúvidas para a partida contra o Uruguai, também participaram do treino normalmente. Somente o lateral-direito Cafu ficou de fora, mas deve participar no período da tarde. Ele alegou cansaço muscular. O jogador aproveitou para informar à comissão técnica que vai precisar fazer uma pequena cirurgia no nariz para corrigir um desvio de septo e deverá ficar parado de 10 a 15 dias, provavelmente depois da Copa América.