Rivaldo lamenta corte por contusão Rivaldo manifestou seu desapontamento com a contusão. Em entrevista ao site da CBF, nesta sexta-feira, disse que o problema na coxa foi constatado após se submeter a uma ecografia. "O médico do Milan me vetou para o jogo de sábado com a Roma e do amistoso da seleção brasileira. Estou muito triste", disse. Para Rivaldo, jogar pelo Brasil "é motivo de alegria", uma vez que não vem atuando como titular pelo Milan.