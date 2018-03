Rivaldo lança biografia na Espanha O atacante brasileiro Rivaldo participou nesta quarta-feira do lançamento de sua biografia "Rivaldo: Memórias. A vitória sobre o destino". Segundo o jornalista espanhol David Espinar, co-autor do livro, o objetivo da obra é mostrar que, "mesmo da pobreza no Brasil", é possível se tornar o melhor jogador do planeta. "Sou feliz e tenho tudo o que sempre desejei. Construí uma família e jogo no melhor clube do mundo", disse o jogador do Barcelona. Rivaldo lembrou que, agora, só lhe restam dois títulos a serem conquistados: a Liga dos Campeões da Europa e a Copa do Mundo.