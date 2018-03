Rivaldo: leilão entre clubes europeus O Milan continua na frente, mas o passe de Rivaldo é disputado por vários clubes europeus. Além do italiano, também Real Madrid, da Espanha, e Newcastle e Manchester United, da Inglaterra, têm interesse de contratar o campeão do mundo dispensado pelo Barcelona no domingo. As negociações prosseguem, em diversas frentes, e é possível que amanhã ou no máximo segunda-feira o craque saiba qual destino tomar assim que terminar o descanso após a conquista da Copa na Ásia. Os representantes de Rivaldo tiveram hoje dia agitado. No escritório que cuida de seus interesses em São Paulo, os procuradores Carlos Arini e Marcelo Arguelo mantiveram longas reuniões com Airedo Braida, diretor do Milan, e os empresários Ernesto Bronzetti e Pedro di Filippo. O encontro começou pela manhã e estendeu-se até a noite, com pausa para almoço. A oferta do Milan, embora não seja oficial, gira em torno de US$ 4,5 milhões por ano com duração de três temporadas. Braida veio ao Brasil por ordem expressa de Silvio Berlusconi, dono do clube e primeiro-ministro da Itália. O cartola exige que o meia-atacante passa parte do elenco imediatamente. A determinação do trio italiano entusiasmou Arini, mas não foi suficiente para concluir o negócio hoje mesmo. O procurador de Rivaldo disse que o desfecho deve ocorrer amanhã, favoravelmente ou não ao Milan. De qualquer forma, está satisfeito com a popularidade de seu cliente. "Desde a confirmação do rompimento de contrato com o Barcelona apareceram vários clubes interessados", explicou. "Com o Milan está sendo apenas começo de conversa." A outra frente de negociação é em Barcelona, ondem o procurador José Carlos Lajes discute com "clubes da Inglaterra". O Newcastle revelou intenção de ficar com Rivaldo, mas o Manchester resolveu fazer sondagens. Se estiver disposto a contratar o craque, tem mais força e cacife do que o Newcastle. O Real Madrid aparentemente recuou e fica à espera da conclusão de outras negociações. Mas cresce, no clube, pressão de torcedores e dirigentes para que façam oferta por Rivaldo. A intenção seria a de formar linha de frente arrasadora, com Raúl, Figo, Zidane e o pentacampeão.