Rivaldo leva amigo Edson Ratinho para o São Caetano

A história de Ratinho está diretamente ligada a Rivaldo. Os dois atuaram juntos no AEK Atenas (Grécia), no Bunyodkor (Usbequistão), no Mogi Mirim e no São Paulo. Só se separaram no ano passado, quando o meia foi para Angola e o lateral ficou no Mogi, clube do qual Rivaldo era dono. Depois, Ratinho foi emprestado ao Inter, onde não correspondeu às expectativas, sendo dispensado.

O outro reforço anunciado nesta quinta-feira pelo São Caetano é um velho conhecido da torcida: o centroavante Eduardo, que estava no Partizan, da Sérvia, e assinou contrato até dezembro do ano que vem. O jogador de 25 jogou no Anacleto Campanella entre 2010 e 2011, tendo marcado 35 gols em um ano e meio no clube.