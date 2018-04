Rivaldo marca 2 na vitória do Barça O meia Rivaldo marcou 2 dos 3 gols que deram a vitória ao Barcelona sobre o Sevilla por 3 a 1, em casa, na tarde de hoje. O resultado coloca o Barcelona na quarta colocação do campeonato espanhol, com 33 pontos. O time visitante chegou a abrir o placar aos 5 minutos de jogo, mas não resistiu ao bom futebol do Barcelona. Três minutos mais tarde, Rivaldo empatou a partida, ao receber um belo passe de Kluivert, um dos principais nomes do jogo. A 7 minutos do final do jogo, o brasileiro ainda perdeu um pênalti. Aos 11 minutos do segundo tempo, Rivaldo cobrou uma falta rebatida pelo goleiro Notario, mas Gabri pegou o rebote de cabeça e colocou o Barcelona na frente. Depois, de falta, Rivaldo conseguiu marcar o terceiro. Outros jogos realizados hoje pelo campeonato espanhol: Celta de Vigo 1 x 1 Osasuna; Alavés 1 x 0 Tenerife; Real Betis 1 x 1 Málaga; Valladolid 3 x 0 La Coruña; Zaragoza 0 x 0 Espanyol.