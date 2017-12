Rivaldo marca 3 e Barça fica com vaga A extraordinária atuação do brasileiro Rivaldo, autor dos três gols na vitória do Barcelona sobre o Valencia por 3 a 2, salvou sua equipe de um desastre. Com o resultado, o Barça terminou o Campeonato Espanhol na 4ª colocação e garantiu vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa. Real Madrid, o campeão antecipado desta temporada, Deportivo La Coruña e Mallorca já estavam classificados. Com os resultados da última rodada, Oviedo, Racing e Numancia caíram para a segunda divisão na Espanha. As vagas para a Copa da UEFA ficaram com Valencia e Celta. Depois dos três gols deste domingo, Rivaldo chegou aos 23 no campeonato, tornando-se vice-artilheiro do Espanhol - Raúl, do Real Madrid, ficou com 24. A performance do brasileiro foi tão importante para o Barcelona, que ele saiu de campo carregado pelos companheiros. Confira os resultados deste domingo pela última rodada do Campeonato Espanhol: Deportivo de La Coruña 4 x 0 Malaga, Barcelona 3 x 2 Valencia, Real Madrid 2 x 1 Valladolid, Mallorca 4 x 2 Oviedo, Zaragoza 1 x 1 Celta de Vigo e Real Sociedad 0 x 1 Osasuña.