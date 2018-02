Rivaldo marca e Olympiacos lidera o Campeonato Grego Aos 34 anos, Rivaldo mantém a excelente forma e continua com seu faro de gols. Neste domingo, ele ajudou o Olympiakos a bater o PAOK por 3 a 2, na casa do adversário, calando os 25 mil torcedores presentes. O PAOK saiu na frente aos 21 minutos, com um gol num forte chute de Mieciel, aproveitando cruzamento de Nikos Arabatzis. Mas na segunda etapa, aos 11, Torosidis empatou e, dez minutos depois, Rivaldo colocou sua equipe em vantagem. Aos 25, foi a vez de Castillo marcar. Nos três gols houve a participação do brasileiro. O PAOK diminuiu com Torghelle, aos 44, mas a vitória garantiu a liderança aos Olympiakos, com 46 pontos, seis a mais que o AEK.