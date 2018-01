Rivaldo marca e salva o Barcelona Rivaldo salvou o Barcelona de derrota diante do Zaragoza, neste sábado, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, ao marcar o gol final do empate de 4 a 4, no Camp Nou. O brasileiro já tem 19 na temporada de 2000/2001 e lidera a artilharia. Javi Moreno, do Alavés, vem em seguida, com 18. Com esse resultado, o time catalão se manteve em quarto lugar, com 51 pontos. O Barça terminou o primeiro tempo em desvantagem de 2 a 0, já que Esnaider aos 9 e o brasileiro Jamelli aos 43 haviam marcado para o Zaragoza. Overmars diminuiu aos 6 minutos da fase final. Jose Ignacio marcou o terceiro aos 27, Kluivert fez 3 a 2 aos 32 e Esnaider abriu de novo a diferença aos 34. Mas Kluivert aos 35e Rivaldo aos 48 minutos deixaram tudo igual. O Real Madrid não teve problema para fazer 4 a 0 no Villarreal, no Estádio Santiago Bernabeu. O líder do campeonato, agora com 65 pontos, venceu com três gols de Guti e um de Roberto Carlos. O Villarreal tem 43 pontos e está em 8º O Deportivo La Coruña, sem Djalminha (suspenso), recebeu o Osasuna e ganhou de 2 a 1. Dessa forma, se manteve na vice-liderança, com 57 pontos. Makaay e Sanchez marcaram para o time galego, enquanto Ivan Rosado descontou para o Osasuna, penúltimo colocado com 28 pontos. O Valencia recebeu a visita do Alavés e perdeu por 2 a 1. Mesmo assim, continua em terceiro lugar, com 52 pontos. Mendieta, contra, fez o primeiro gol do Alavés aos 6 minutos, mas Rodriguez empatou aos 14. No segundo tempo, Dan Eggen marcou o gol da vitória aos 27 minutos. O Alavés é o sexto colocado, com 46 pontos, e se transformou na sensação da temporada, também pela excelente desempenho na Copa da Uefa. Na quinta-feira, joga com o Kaiserslautern, na Alemanha, com a vantagem de ter vencido por 5 a 1, em casa, o duelo de ida pelas semifinais do torneio europeu. A rodada prossegue neste domingo, com os jogos Athletic Bilbao x Espanyol, Málaga x Rayo Vallecano, Numancia x Real Sociedad, Santander x Celta, Mallorca x Las Palmas e Valladolid x Oviedo.