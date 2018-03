Rivaldo marca gol e ganha título grego O meia Rivaldo já pode ser considerado um herói para os torcedores do Olympiakos. Depois de marcar um dos gols na conquista da Copa da Grécia, no último domingo, o brasileiro anotou nesta quarta-feira o gol da vitória e do título do Campeonato Grego. O resultado de 1 a 0 contra o Iraklis Salônica, fora de casa, levou o Olympiakos aos 65 pontos, um a mais que o rival Panathinaikos, que venceu o OFI Creta por 2 a 1, também fora de casa. Este é o 33º título grego para a equipe dos brasileiros Rivaldo e Giovanni.